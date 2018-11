POL-PDKL: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Glanbrücken (ots) -

Am Samstagnachmittag verliert ein 47-jähriger Ortseingang Glanbrücken die Kontrolle über seinen PKW. Hierdurch brach das Fahrzeug aus, drehte sich auf der Fahrbahn und stieß dann mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammen. Ursächlich dürfte die abgefahrenen Reifen gewesen sein. Es entstand Sachschaden von etwa 3500,- Euro. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld. Besonders in der kälteren Jahreszeit ist es aufgrund von Regen und Schnee wichtig auf eine ausreichende Profiltiefe der Reifen zu achten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell