Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Ein 49-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall auf der Laischaftsstraße schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 21.05 Uhr mit seinem E-Bike vom Wall kommend auf dem linken Gehweg in Richtung Parkstraße unterwegs und fuhr dann zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die Straße. Dabei übersah der Georgsmarienhütter offenbar einen in Richtung Johannistorwall fahrenden Skoda Octavia und wurde von diesem erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus, das Auto musste abgeschleppt werden.

