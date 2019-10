Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Nach Hundebiss verletzt

Rust (ots)

Nach einem Hundebiss am Montagmorgen in der Karl-Friedrich-Straße haben die Beamten der Polizeihundeführerstaffel aus Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine 69 Jahre alte Fußgängerin gegen 8:45 Uhr von einem Hund in den linken Arm gebissen worden und zog sich hierbei eine blutende Wunde zu, welche ärztlich behandelt werden musste. Bereits Ende September soll der gleiche Vierbeiner in der Kleophastraße einen 33 Jahre alten Mann gezwickt haben. Eine ärztliche Behandlung des 33-Jährigen war bei diesem Vorfall nicht notwendig. In beiden Fällen wird nun gegen den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

