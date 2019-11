Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Auseinandersetzung endet mit schweren Verletzungen

Bad Laer (ots)

Am Samstagabend wurden Polizei und Rettungsdienst zur Straße Am Ehrenmal gerufen, da es dort gegen 22.35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, bei der zwei Männer im Alter von 41 und 60 Jahre durch Stichverletzungen schwer verletzt wurden. Die näheren Umstände des Vorfalls, der sich am Vereinsheim des dortigen Motorradtreffs ereignete, sind noch völlig unklar und nun Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei bittet unter den Telefonnummern 0541/327-3103 oder 0541/327-2115 um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten.

