POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Mörse, Küstriner Ring 07.09.2019, 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Einbruch im Ortsteil Mörse.

Am Samstag, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Küstriner Ring ein.

Die Täter gelangten zunächst und offensichtlich unbemerkt auf das Grundstück und anschließend an der Rückseite des Gebäudes über eine Terrassentür in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und öffneten dabei Schränke und Schubladen. Was bzw. ob sie dabei etwas erbeuteten, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Auch die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

