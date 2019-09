Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lehre-Wendhausen: Unfall mit einer Leichtverletzten und 19.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Landesstraße 295 bei Lehre-Wendhausen 06.09.19, 07.20 Uhr

Zum Glück nur ambulant behandelt wurde am Morgen eine 24 Jahre alte Golf-Fahrerin nach einem Unfall auf der Landesstraße 295 bei Lehre-Wendhausen. Die aus der Einheitsgemeinde Lehre stammende 24-Jährige war in Richtung Braunschweig unterwegs und wollte eigentlich an der Autobahnauffahrt Braunschweig-Ost auf die Autobahn 2 auffahren. Als dies jedoch wegen eines Unfalls auf der A 2 nicht klappte, wendete die Golf-Fahrerin den Ermittlungen nach ihren Pkw, ohne jedoch auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein ebenfalls in Richtung Braunschweig fahrender 54-jähriger Braunschweiger krachte daraufhin mit seinem Golf Variant in die Fahrertür der 24-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von 19.000 Euro.

