POL-WOB: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Wolfsburg, OT Reislingen, Dieselstraße 04.09.2019, 16.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen und den Beteiligten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Dieselstraße, Ecke Alter Kirchweg ereignete. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand stießen hier gegen 16.30 Uhr ein 16 Jahre alter Radfahrer aus Wolfsburg mit einem dunkelblauen VW Golf zusammen. Der 16-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des dunkelblauen VW Golf, Typ 7 hielt an, unterhielt sich kurz mit dem 16-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Fahrrad des 16-Jährigen entstand Sachschaden. Da zu dieser Zeit die Dieselstraße in beiden Fahrtrichtungen stark frequentiert wird, geht die Polizei davon aus, dass andere Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben. Die Polizei bittet daher Zeugen, aber auch den unfallbeteiligten Kraftfahrer sich bei den Ermittlern der Polizeistation Vorsfelde zu melden. Rufnummer 05363/99229-0.

