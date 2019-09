Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben: Wohnungseinbrecher steigen über Balkon ein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Fallersleben, Leharstraße 04.09.19, 17.30 - 21.00 Uhr

Am frühen Mittwochabend wurde von einem unbekannten Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fallersleben gewaltsam aufgebrochen. Es wurden mehrere Schmuckstücke erbeutete, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Täter gelangte in dem Block in der Leharstraße über den Balkon der Erdgeschosswohnung in die Zimmer und durchwühlte auf der Suche nach Bargeld oder Wertsachen gleich mehrere Schubladen. Der Einbruch hat sich zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr ereignet, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Fallersleben unter Telefon 05362-967000 in Verbindung.

