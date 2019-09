Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorraddiebe in Reislingen aktiv

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Reislingen, Mary-Cassat-Ring 05.09.19, 02.30 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag wurde im Stadtteil Reislingen ein BMW Motorrad von einem Privatgrundstück entwendet. Die knapp zwei Monate alte Maschine habe über Nacht unter einem Carport im Mary-Cassat-Ring gestanden, so ein Beamter. Die Maschine ist in grün lackiert und hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Vermutlich hat sich die Tat etwa gegen 02.30 Uhr ereignet. Wenig später war der Besitzer durch Geräusche wach geworden und verständigte sofort die Polizei. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

