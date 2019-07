Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden, Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Eine Gruppe von drei Rollerfahrern befährt am 21.07.19 gegen 17:20 Uhr hintereinander die Straße Gaxel in Vreden-Gaxel. Der 15 jährige Vredener, Fahrer des letzten der drei Roller, kollidiert an der Kreuzung Gaxel/Gaxel mit dem PKW einer 22 jährigen Vredenerin. Der 15 jährige Rollerfahrer und seine ebenfalls 15 jährige Mitfahrerin werden schwer verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus eingeliefert. Die 22 jährige PKW Führerin wurde leicht verletzt.

