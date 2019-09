Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Sachbeschädigung an PKW

Helmstedt (ots)

Verkehrsunfall: Am 05.09.2019, gegen 14.10 Uhr, kam es an der Ampelkreuzung Schöninger Straße/B 244 zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. Dabei wurde eine 47-jährige Frau aus Schöningen leicht verletzt und musste zur ärztlichen Versorgung dem Klinikum Helmstedt zugeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Beteiligte die B 1, vom Harbker Kreisel, in Rtg. Wolfsburg/B 244. Die weitere Beteiligte befuhr die Schöninger Straße in Rtg. Ampelkreuzung B 1/B 244 und wollte diese in Rtg. Schöningen überqueren. Beide Beteiligten gaben an, dass die Lichtsignalanlage für ihre jeweilige Fahrspur Grünlicht anzeigte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20000,- Euro. Da beide Fahrzeugführerinnen angaben, dass die Ampel für sie "grün" zeigte, bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen sich bei der Polizei zu melden.

Sachbeschädigung an PKW: Am 07.09.2019, gegen 22:10 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Helmstedt mitgeteilt, dass es in der Wilhelmstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen sei. Die Beamten konnten vor Ort einen PKW feststellen, an dem der rechte Außenspiegel abgerissen worden war. Im Nahbereich wurden keine Personen angetroffen. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben können.

