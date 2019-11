Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - "Parkplatzrempler"

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Franz-Lenz-Straße beschädigte ein Unbekannter zwischen Samstagabend (23 Uhr) und Sonntagmorgen (11.30 Uhr) einen schwarzen Mercedes Benz C 220 CDI. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der oder die Unbekannte. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

