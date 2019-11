Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unfallflucht auf Klinikparkplatz

Melle (ots)

Auf einem Klinikparkplatz in der Straße Engelgarten ereignete sich am Sonntagnachmittag eine Unfallflucht. In der Zeit von 14.05 bis 16.20 Uhr stieß ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen einen grauen Opel Astra und verursachte einen nicht unerheblichen Schaden. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Melle, Tel. 05422/920600.

