Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191202.4 Kiel: Mülltonnen brannten im Bereich der Wilhelmshavener Straße

Kiel (ots)

Am Sonnabend, den 30. November, meldeten Anwohner der Wilhelmshavener Straße sowie der Gerhardstraße zwischen 05:30 und 05:40 Uhr Brände im Bereich von Unterständen für Mülltonnen. An zwei Adressen in der Wilhelmshavener Straße brannten insgesamt elf Mülltonnen. In der Gerhardstraße brannte ein Stapel mit Zeitungen.

Die Berufsfeuerwehr Kiel löschte die Brände binnen weniger Minuten. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen des 1. Polizeireviers führten nicht zum Feststellen von Tatverdächtigen.

Oliver Pohl

