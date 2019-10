Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch

53881 Euskirchen (ots)

Am Freitagvormittag (10.30 - 11.40 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Münsterbergstraße in Kreuzweingarten. Sie gelangten über ein rückwärtiges Fenster ins Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur Beute liegen derzeit keine Hinweise vor.

