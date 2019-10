Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Während Gerangel Wodka-Flaschen verloren

53902 Bad Münstereifel (ots)

Ein 33-Jähriger aus Bad Münstereifel entwendete am Donnerstag (16 Uhr) Lebensmittel in einem Markt in der Kölner Straße. Nach passieren des Kassenbereiches, wollte der Mann flüchten. Der Mann konnte jedoch festgehalten werden. Beim Festhalten wehrte er sich und verletzte dabei eine Frau leicht. Während des Gerangels fielen dem Mann zwei Flaschen Wodka aus den Hosenbeinen.

