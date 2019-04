Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Motorradfahrerin überfahren

Eine Autofahrerin übersah am Freitagnachmittag in Blaubeuren ein vor ihr fahrendes Motorrad und überfuhr dieses.

Ulm (ots)

Der folgenschwere Verkehrsunfall ereignete sich um 13.45 Uhr in der Ehinger Straße (B 492) in Schelklingen. Eine 60jährige Renaultfahrerin erfasste dabei eine vor ihr fahrende Motorradfahrerin. Die 57jährige kam durch den Auffahrunfall mit ihrer Kawasaki vor dem Renault zum Sturz. Die Unfallverursacherin konnte nicht mehr bremsen und überfuhr das vor ihrem Auto liegende Motorrad samt Fahrerin. Diese wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik eingeliefert. Der vor der gestürzten Motorradfahrerin fahrende Freund musste den Unfall im Rückspiegel mit ansehen. Er erlitt dabei einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehr als 11.000 Euro. Während des Verkehrsunfalls musste die B 492 für zwei Stunden gesperrt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0738621, 0739052)

