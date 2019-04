Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Pkw erfasst Kraftrad

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein junger Motorradfahrer, als ihn ein Auto beim Abbiegen erfasste.

Ulm (ots)

Ein 73-Jähriger befuhr am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr den Kirchdorfer Weg von Kirchdorf/Iller kommend. Er wollte nach links in die Zeppelinstraße abbiegen. Dabei schnitt er allerdings derart die Kurve, dass er frontal einen 21 Jahre alten Motorradfahrer erfasste, der in der Zeppelinstraße ordungsgemäß vor der Einmündung wartete. Zum Glück erlitt der Kradlenker nur leichte Verletzungen. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro.

+++++++++++++++0734979 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell