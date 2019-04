Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim - Aus der Kurve geflogen

Zwei schwerverletzte Motorradfahrer, drei beschädigte Motorräder und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Karfreitag.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitag gegen 12.00 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Söhnstetten und Gnannenweiler im Landkreis Heidenheim. Eine Gruppe von 8 Motorradfahrern hatte das schöne Wetter für eine gemeinsame Ausfahrt genutzt. In der ersten Linkskurve nach dem Ortsausgang Söhnstetten kam der zweite Motorradfahrer der Gruppe aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Acker. Dort kam der 52jährige mit seiner Suzuki zum Liegen. Der direkt dahinter fahrende 29jährige mit seiner BMW schaffte es gerade noch anzuhalten. Dies gelang dem wiederum hinter der BMW fahrenden 27jährigen Hondafahrer nicht mehr. Er streifte die BMW und kam dann ebenfalls von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte er mit seiner Honda gegen die liegende Suzuki. Durch den Aufprall wurde der 52jährige Suzukifahrer von seiner Maschine weggeschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerstverletzen älteren Motorradfahrer in eine Ulmer Klinik. Der 27jährige erlitt bei dem Aufprall ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik verbracht. Der Fahrer der BMW kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0737939)

