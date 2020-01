Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand eines Busses

Lengerich (ots)

Auf der Bahnhofstraße ist am frühen Mittwochmorgen (22.01.2020) ein Kraftomnibus ausgebrannt. Gegen 04.45 Uhr war ein 64-jähriger Fahrer aus Herford mit dem Bus auf dem Weg zum Lengericher Bahnhof. Da der alleine in dem Bus fahrende 64-Jährige an dem Wagen einen technischen Defekt sowie eine Rauchentwicklung bemerkte, stoppte er seine Fahrt und hielt an einer Bushaltestelle an. Fahrgäste befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Fahrzeug. Der Bus fing unmittelbar Feuer und geriet komplett in Brand. Der Sachschaden dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen im Bereich um die 100.000 Euro liegen. Nach dem Abtransport muss zudem überprüft werden, ob an der Fahrbahnoberfläche am Brandort Schäden entstanden sind.

