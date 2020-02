Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Anwohner stellt Einbruch fest

Gevelsberg (ots)

Am Freitag nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit eines Anwohners der Haßlinghauser Straße und brachen in seine Wohnung ein. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie fanden ein Ledermäppchen mit Bargeld, was sie mit nahmen. Ob noch etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

