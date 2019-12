Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl aus der evangelischen Kirche in Koblenz-Pfaffendorf

Koblenz (ots)

Am Montag, 16.12.2019, kam es zwischen 10.30 Uhr und 16.45 Uhr, zu einem Diebstahl in der Kirche in der Emser Straße im Koblenzer Stadt-teil Pfaffendorf. Unbekannter Täter stahlen dort aus einer im Vorraum befestigten Spendenbox, rund 50 Euro. Weiterhin aus der Sakristei 175 Euro aus einem dort abgelegten Kollektenbeutel. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

