Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletztem Kradfahrer

Koblenz (ots)

Am 15.12.2019, gegen 16.35 befuhr ein 63-jähriger Mann aus Koblenz mit seinem Pkw den Wallersheimer Weg aus Richtung Stabilus kommend und wollte nach links in die Henriette-Sonntag-Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 24-jährigen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Krad gegen eine Werbetafel rutschte und der Fahrer und sein 20-jähriger Sozius (beide aus der VG Maifeld) vom Krad geschleudert wurden. Der Pkw prallte nach dem Zusammenstoß noch gegen einen, an der Einmündung wartenden, Pkw. Der Kradfahrer war nicht ansprechbar und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sozius erlitt ebenfalls Verletzungen, war aber ansprechbar und wurde auch in ein Krankenhaus verbracht. Der gesamte Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Straße war für ca. drei Stunden voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat zur Unfallermittlung ein Gutachten angeordnet. Erwähnenswert ist noch, dass andere Verkehrsteilnehmer und Passanten, die vor Ort waren, sich vorbildlich als Ersthelfer um die Verletzten gekümmert haben.

Die Polizei sucht noch eine Zeugin, die mit ihrem weißen Kleinwagen in der Nähe des Unfallorts stand. Sie könnte noch wichtige Angaben zum Unfall machen. Sie und weitere Zeugen sollen sich bitte bei der PI Koblenz 2 melden, entweder telefonisch unter der Tel.Nr.: 0261/103-2910 oder per Mail an pikoblenz2@polizei.rlp.de.

