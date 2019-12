Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pressemeldung für das Stadtgebiet Koblenz vom 15.12.2019

Koblenz (ots)

Baum auf Straße - PKW prallt dagegen

Am Sonntag, 15.12.2019, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der L 127, zwischen KO-Arenberg und Neuhäusel, zu einem Verkehrsunfall, nachdem wetterbedingt ein ca. 25 Meter langer und 0,5 Meter breiter Baum auf die Fahrbahn fiel. Der Baum blockierte dadurch beide Richtungsfahrbahnen. An der schlecht einsehbaren Unfallstelle prallte ein PKW gegen den Baum. Der 59-jähriger PKW-Fahrer hatte Glück im Unglück. Er wurde bei dem Aufprall nur leicht verletzt. Die Berufsfeuerwehr Koblenz sowie ein Rettungswagen waren im Einsatz. Die Unfallstelle musste zwecks Räumung der Fahrbahn für eine Dauer von einer Stunde vollgesperrt werden.

Baum neben Straße - PKW prallt dagegen, Zeugen gesucht

Am Samstag, 14.12.2019, gegen 11:30 Uhr, prallte eine Frau mit ihrem PKW in Koblenz Metternich in der Rübenacher Straße 115 gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Die Frau wurde hierbei verletzt in ein Krankenhaus verbracht, der PKW musste mit erheblichem Frontschaden abgeschleppt werden. Da der Unfallhergang derzeit noch unklar ist, werden Unfallzeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261-1032911 zu melden.

