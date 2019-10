Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb schlägt Scheiben ein

Am Sonntag schlug ein Unbekannter in Göppingen an zwei Autos die Scheiben kaputt.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben standen in der Dr.-Pfeiffer-Straße ein Mercedes und ein Audi. An beiden Fahrzeugen schlug der Täter zwischen 1.15 Uhr und 8 Uhr eine Scheibe ein. Aus einem Auto erbeutete er eine Handtasche, aus dem anderen eine Sonnenbrille und persönliche Gegenstände. Die Polizei aus Göppingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07161/632360 auf Zeugenhinweise.

Tipp der Polizei: Diebe haben es nicht es nicht nur auf Navigationsgeräte und Radios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge locken sie an. Lassen Sie keine Wertsachen und Taschen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

