Am Samstag gegen 21.30 Uhr bog eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Traktors mit Anhänger von einem Feldweg nach links in die K 7343 Richtung Stetten ein. Sie übersah hierbei aber einen aus Richtung Stetten kommenden Opel Corsa, der mit zwei Männern besetzt war. Der Opel prallte gegen den Anhänger des Traktors und wurde in den Straßengraben geschleudert. Der 64 Jahre alte Fahrer des Opels musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Sowohl er, als auch sein 29 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in naheliegende Kliniken gebracht werden. Neben zwei Streifen der Polizei waren drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und die Feuerwehren aus Ehingen und Kirchen an der Unfallstelle im Einsatz. Der Opel musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 23.000 Euro.

