POL-UL: (BC) B30, Höhe Mietingen - Autofahrer kommt von Bundesstraße ab und prallt gegen Baum

Leicht verletzt wurde ein 23 Jahre alter Mann, der am frühen Sonntagmorgen gegen 02:25 Uhr mit seinem Mercedes von der B 30 abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge könnte Übermüdung ein Grund für den Unfall auf relativ gerader Strecke gewesen sein. Trotz der hohen Aufprallgeschwindigkeit wurde der 23-Jährige nur leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Biberach mit mehreren Einsatzkräften an der Unfallstelle. Ein Abschleppunternehmen musste den total zerstörten Mercedes bergen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 40.000 Euro.

