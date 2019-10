Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei beobachtet Autorennen in der Innenstadt

ein Teilnehmer des Rennens kann gestellt werden und verliert seinen Führerschein

Ulm (ots)

Beamte der Verkehrspolizei beobachteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00.05 Uhr auf der Nördlinger Straße in Heidenheim zwei hochmotorisierte Pkw, die sich ein Rennen lieferten. Den 23 Jahre alten Fahrer eines Mercedes-Benz AMG konnte die Streife stellen und einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund seiner Teilnahme an dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben.

+++++++1877848

