POL-HM: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Bad Pyrmont (ots)

Am 09.07.2019, um 21.05 Uhr, wurde auf der Bismarckstraße, in Höhe des Fußgängerüberweges, ein 21-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Mountainbike von einer 61-jährigen Pyrmonterin mit ihrem Ford Fiesta angefahren. Der Radfahrer hatte zuvor vorschriftswidrig den Gehweg im "Hirschpark" von der Hufelandtherme kommend in Richtung Innenstadt befahren. Auf der durchgehend abschüssigen Strecke wollte er die Bismarckstraße auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Obwohl er hier als Radfahrer die Vorfahrt der Pkw-Fahrerin hätte beachten müssen, hielt er nicht an, sondern fuhr der Frau direkt vor das Fahrzeug. Die Pkw-Fahrerin versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zustammenstoß nicht vermeiden. Der Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Neben den Verletzungen des Radfahrers entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

