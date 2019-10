Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter greift Joggerin an

Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Eine 28 Jahre alte Joggerin war am Samstag gegen 20.50 Uhr im Bereich Donauufer/Berblingerstraße unterwegs. Plötzlich rannte ihr ein unbekannter junger Mann mit dunklerem Teint entgegen und trat sie so, dass sie zu Fall kam. Der Mann trat weiter auf die um Hilfe rufende Frau ein, was offenbar durch Zeugen beobachtet wurde. Die Joggerin wehrte sich gegen den Angreifer und konnte in Richtung der Zeugen beim Kongresszentrum flüchten. Durch den Angriff wurde die Frau leicht verletzt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel.: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeugen, die den Vorfall selbst sahen oder aber einen relativ kleinen, jungen Mann beobachteten, der von der Tatörtlichkeit in Richtung Herdbrücke weg rannte, sich zu melden.

