POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener Autofahrer schläft am Steuer seines Pkw ein

Der Rettungsdienst wurde am Sonntag gegen 03.15 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße gerufen, da ein bewusstloser Mann in einem Fahrzeug gemeldet wurde. Vor Ort wurde schnell klar, dass der betrunkene Mann lediglich auf dem Fahrersitz schlief. Dies allerdings bei laufendem Motor. Ein Atemalkoholtest durch die hinzugerufene Polizei ergab, dass der 27 Jahre alte Mann deutlich betrunken war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er ebenfalls an Ort und Stelle abgeben. Ihn erwarten nun ein mehrmonatiges Fahrverbot und einen Strafanzeige.

