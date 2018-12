POL-AUR: Großefehn - Diebstahl von Reitsachen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Diebstahl von Reitsachen

In Timmel kam es am Sonntag, 09.12.2018, zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, im Bereich eines Reitsportzentrums zu einem schweren Diebstahl aus einem Pferdetransporter. Unbekannte entwendeten auf zur Zeit noch unbekannte Art und Weise Reitausrüstung aus einem dort parkend abgestellten Renault, Master Horsebox. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Bei dem Tatort handelt es sich um die Straße Am Reitsportcentrum. Geschädigt wurde ein 56jähriger Mann aus Cloppenburg. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sven Behrens

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell