Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind in Friedeburg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Katharinenstraße. Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Friedeburg - Einbruch in Einfamilienhaus Unbekannte sind in Friedeburg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich am Donnerstag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:28 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Rußlandsweg. Die Täter stahlen unter anderem Schmuck. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Friedeburg - Baustellendiebstähle geklärt

In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Diebstählen von hochwertigen Baumaschinen und Gerätschaften auf Baustellen in der Gemeinde Friedeburg. Nach ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 50-jährigen Mann aus der Gemeinde Uplengen. Dieser war in der Vergangenheit bereits wegen gleichartiger Taten in Erscheinung getreten. Eine Hausdurchsuchung mit Beschluss des Amtsgericht Wittmund in der letzten Woche verlief erfolgreich. Die Beamten der Polizeistationen Friedeburg und Uplengen fanden Diebesgut im Wert von ca. 20.000 Euro. Neben den aufgeführten Gegenständen, konnte auch weiteres vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden, welches zum größten Teil den geschädigten Firmen zugeordnet werden konnte. Somit ließen sich bereits neun weitere Taten aufklären. Bei derzeitigem Ermittlungssand ist mit der Aufklärung weiterer Taten zu rechnen. Ob bereits Diebesgut veräußert wurde, gilt es zu klären. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfall mit Rettungswagen

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Die Fahrerin eines Rettungswagens fuhr gegen 14:14 Uhr während einer Einsatzfahrt in den Kreuzungsbereich der Wiesedermeerer Hauptstraße zur Radarstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Passat eines 19-jährigen Wittmunders. Der VW Passat wurde dabei gegen den Renault Trafic einer 24-jährigen Frau aus Großefehn gedrückt. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Rettungswagens, der 23-jährige Beifahrer im Passat und die Fahrerin des Renault leicht verletzt. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Friedeburg - Motorradfahrer stürzte

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall gestürzt. Der 22-jährige Mann fuhr gegen 15:20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Friedeburger Hauptstraße. Als ein dunkler Kleinwagen unvermittelt von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn fuhr, musste der 22-Jährige stark abbremsen und kam zu Fall. Verletzt wurde er nicht. Das Motorrad wurde jedoch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

