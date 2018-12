POL-AUR: Norden - Spielekonsole aus Wohnung gestohlen; Krummhörn - Unfallflucht; Berumbur - Rollerfahrer leicht verletzt; Norden - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden - Spielekonsole aus Wohnung gestohlen

Aus einer Wohnung in der Westerstraße in Norden haben Unbekannte eine Spielekonsole gestohlen. Die Täter verschafften sich am Donnerstag in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr Zutritt zur Wohnung. Während die Täter die Konsole stahlen, schlief der Bewohner. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Donnerstag zwischen 7:40 Uhr und 15:55 Uhr ein grauer Mitsubishi Space Star beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße Bunter Weg in der Krummhörn. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Berumbur - Rollerfahrer leicht verletzt

Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Berumbur leicht verletzt worden. Der 22-jährige Mann aus Hage fuhr gegen 16:25 Uhr mit seinem Motorroller auf der Hauptstraße. An einer Ampel musste er abbremsen und kam auf der nassen Fahrbahn zu Fall. Der Roller rutschte daraufhin in eine Mercedes E-Klasse. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt.

Norden - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Donnerstag zwischen 12:25 Uhr und 12:35 Uhr ein schwarzer VW T-Roc beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz einer Werkstatt in der Bahnhofstraße in Norden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

