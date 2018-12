POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

Landkreis Wittmund (ots) - Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus: Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstag, 04.12.2018, 12.00 Uhr, und Mittwochmittag, 05.12.2018, in ein Wohnhaus in Friedeburg ein. Das Haus steht an der Katharinenstraße und die Täter hebelten an dem Gebäude ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Über erlangtes Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

