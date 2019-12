Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kreidler-Roller in der Gutenbergstraße geklaut

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 12.12.2019 wurde ein blauer Kreidler-Motorroller vor dem Anwesen Gutenbergstraße 11 in Koblenz gestohlen. Dieser hat das Versicherungskennzeichen: 216 HBL. Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, 0261-1030.

