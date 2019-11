Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Barbetrieb - Polizei fahndet nach vermummtem Duo

Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag (22.11.), gegen 02:15 Uhr, gelang es unbekannten Tätern, gewaltsam in eine Bar in der Neusser Innenstadt "An der Münze" einzudringen. Die Diebe hebelten im Lokal einen Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Nur kurze Zeit später waren die Täter auf und davon. Eine sofortige Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.

Zeugen, durch einen Alarm auf den Einbruch aufmerksam geworden, hatten zwei vermummte Männer beobachtet, die in Richtung Wendersplatz flüchteten.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die in der Nacht auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam wurden, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell