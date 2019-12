Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 68-Jährige auf Diebestour

Koblenz (ots)

Am Montag, 16.12.2019, 12.35 Uhr, wurde die Frau bei dem Diebstahl in einem Shop in der Koblenzer Löhrstraße ertappt. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie diverse Kleinteile in mitgeführten Stofftaschen verstaute und ohne zu zahlen den Shop verlassen wollte. Bei der Durch-suchung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten kamen insgesamt 80 Kleinteile zum Vorschein, die auch aus vier anderen, benachbarten Geschäften stammten. Sie gab an, die Waren allesamt bezahlt zu haben, konnte aber keine Belege vorlegen. Eine entsprechende Nachfrage in den Kaufhäusern ergab jedoch, dass die Gegenstände dort nicht käuflich erworben wurden.

