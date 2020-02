Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen/Ötlingen: Umgestürzter Baum sorgt für Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.02.20, gegen 07 Uhr stieß ein 22-jähriger Autofahrer, welcher auf der Binzener Straße von Binzen nach Ötlingen fuhr, gegen einen umgestürzten Baum. Aufgrund des Unwetters, das in den Stunden vor dem Unfall wütete, wurde ein Baum komplett entwurzelt und lag quer über der Fahrbahn. Der junge Mann, sowie sein Beifahrer, wurden durch den Zusammenstoß mit dem Baum leicht verletzt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Rettungskräfte beseitigten anschließend den Baum von der Fahrbahn und brachten die Verletzten ins Krankenhaus.

