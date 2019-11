Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191105.3 Eckernförde: Kriminalpolizei sucht mittels Phantombild nach Tatverdächtigem

Bild-Infos

Download

Eckernförde (ots)

Am Dienstag, 29.10.2019, gegen 18:30 Uhr, kam es in Eckernförde, Stettiner Straße 61, an dem dortigen Wendehammer, zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 37-Jährigen. Der junge Familienvater trug an diesem Abend Sperrmüll zu dem Sammelplatz, als er eine Person bemerkte, die in dem Sperrmüll wühlte.

Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf die unbekannte Person mit einem Messer auf den 37-Jährigen einstach. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der 37-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Seither wird der Fall durch die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Kiel zusammen mit der Kriminalpolizei Eckernförde bearbeitet. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Phantombild des Tatverdächtigen angefertigt werden. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 bis 60 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- stämmig massive Erscheinung

- kurzes helles Haar

- Brillenträger, vermutlich mit metallenem Gestell

- bekleidet mit einem roten Oberteil

- vermutlich, zumindest bei der Tatausführung, mit einem Fahrrad unterwegs

Die Ermittler fragen:

Wer kennt die Person auf dem Phantombild?

Haben Sie am Tatabend in Eckernförde eine Person gesehen, auf die die o.g. Beschreibung zutrifft.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-1603333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Matthias Felsch

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell