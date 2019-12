Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gütersloh (ots)

- Versmold (AW) - Am 06.12.2019 gegen 16:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Bogenstraße in Versmold - Bockhorst.

Ein 67-jähriger Taxifahrer aus Werther befuhr ohne Fahrgast die Bogenstraße in südlicher Richtung. Auf Höhe Hausnummer 15 übersah der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW und kollidierte mit diesem. Der geparkte PKW wurde durch den Aufprall ca. 20 m weit in einen Vorgarten geschoben. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt in ein Krankhaus verbracht. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

