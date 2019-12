Polizei Gütersloh

POL-GT: Dreiste Unfallflucht - Zeugen beobachten Vorfall

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagmittag (05.12., 13.12 Uhr) kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Hans-Böckler-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin flüchtete.

Eine bis dahin unbekannte Fahrerin eines Mercedes beschädigte beim Einparken in eine Parklücke den geparkten Fiat einer 60-jährigen Gütersloherin. Anschließend verlässt die Mercedes-Fahrerin die Parklücke, parkt in einer Nächsten und geht in den Lebensmittelmarkt.

Drei aufmerksame Zeugen beobachteten den Parkvorgang und informierten die Polizei.

Die anschließend durchgeführten Ermittlungen führten zu einer 78-jährigen Harsewinkelerin, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell