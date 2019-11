Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Pressemeldung von heute, 09:46 Uhr: Zeugen für Fahrt mit mehreren Gefährdungen im Straßenverkehr gesucht

Rees-Millingen (ots)

Der beschriebene VW Lupo trägt ein Bocholter Kennzeichen und ist an der Front sowie der linken Seite mit grau-weißen Blumen beklebt. Zur Tatzeit befand sich zudem ein Fahrad im Kofferraum, so dass dieser nicht ganz verschlossen werden konnte. Wer hat das Fahrzeug am Sonntag in Empel oder Millingen gesehen? Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4443630

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell