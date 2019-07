Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Vier unbekannte Täter haben am Samstag (20.07.2019) in der Kronprinz-/Büchsenstraße einen 19 Jahre alten Mann niedergeschlagen und beraubt. Der 19-Jährige wurde gegen 00.30 Uhr aus der Gruppe heraus nach Zigaretten gefragt. Als er angab, keine zu besitzen, wurde ihm ins Gesicht geschlagen und ein Täter forderte 20 Euro von ihm. Daraufhin händigte er 10 Euro aus, weil er nicht mehr Bargeld dabei hatte. Sein 20-jähriger Begleiter wollte die Auseinandersetzung schlichten, wurde aber zu Boden geworfen und mehrfach getreten. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: 18 bis 25 Jahre alt, 185 cm groß, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, trug gestreifte Oberbekleidung. Zeugen werden gebeten sich beim Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

