POL-GT: Taschendiebe in der Innenstadt - Achten Sie auf Ihre Wertsachen

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmittag (05.12.) meldeten sich drei Frauen bei der Polizei, welchen in der Gütersloher Innenstadt die Geldbörsen gestohlen worden sind. Die bislang unbekannten Täter griffen jeweils in einem unbeobachteten Moment in die Handtaschen der Frauen. Aufgrund der Begehungsweise ist davon auszugehen, dass es sich um die selbe Tätergruppe handelt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat verdächtige Personen in der Innenstadt beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Wir warnen! Gerade in der dunkleren Jahreszeit und besonders in der Vorweihnachtszeit sind vermehrt Taschendiebe unterwegs. In dem Trubel der Innenstädte fühlen sich die Täter nämlich besonders sicher. Gerade im Gedränge fallen kleine Berührungen oder Rempeleien nicht weiter auf. Der polizeiliche Tipp: Seien Sie wachsam! Bewahren Sie Geldbörsen, Kreditkarten und weitere wichtige Papiere in geschlossenen Innentaschen auf. Ungeeignet sind Hosen - oder Außentaschen. Zudem sollten Sie Ihre Taschen niemals außer Augen lassen. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist in diesen Situationen sicherlich angebracht und hilft dabei, dass Sie kein Opfer werden. Manche Täter beobachten ihre späteren Opfer. Passen Sie von daher nicht nur auf Ihre Geldbörse etc. auf, sondern lassen sie niemanden sehen, wieviel Geld sie an einem Bankautomaten abgehoben haben. Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren und informieren sie die Polizei.

