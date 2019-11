Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 50-jähriger Fahrradfahrer, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Dienstagmorgen durch seine Schlangenlinienfahrt auffiel. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille. Dem Mann wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, er gelangt entsprechend zur Anzeige.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Amselweg. Ein 36-jähriger Mann wollte in Höhe des Meisenwegs sein Fahrzeug wenden und übersah beim Rückwärtsfahren einen hinter ihm wartenden Pkw. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Vermutlich, weil eine 69-jährige Pkw-Lenkerin beim Abstellen ihres Fahrzeugs vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen und einen Gang einzulegen, machte sich am Montagmittag ihr Fahrzeug in der Otto-Lilienthal-Straße auf abschüssiger Fahrbahn selbständig. Der Wagen prallte gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Autos, sodass an allen drei Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Verhaltensauffällige Person

Möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 49-jähriger Mann, der am Montagnachmittag im Bereich der Charlottenstraße sowie des Bahnhofs Fußgänger aggressiv ansprach und teilweise auch körperlich anging. Hierbei wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Mann im Rahmen der Nachschau hinter einem Gebäude in der Charlottenstraße festgestellt und mit Unterstützung einer Streife der Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der 49-Jährige vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht.

Friedrichshafen

Feuerwehreinsatz nach angebranntem Essen

Nachdem durch einen Anwohner eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung mitgeteilt worden war, rückten die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in die Allmandstraße aus. Die Rettungskräfte verschafften sich über eine Balkontüre Zutritt in die Wohnung im zweiten Stock und stellten daraufhin offenbar vergessenes und zwischenzeitlich angebranntes Essen auf dem Herd fest. Die Feuerwehr entfernte das Essen aus der Wohnung und belüftete die Räume. Ein Schaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschmierten zwischen Freitagvormittag und Sonntagabend die Außenwände der Albert-Merglen-Schule mit diversen Schriftzeichen, Schriftzügen und Figuren. Außerdem warfen die Unbekannten Eier gegen mehrere Fensterscheiben des Gebäudes. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter Tel. 07541/701-0.

Tettnang

Feuerwehreinsatz nach angebranntem Essen

Aufgrund eines ausgelösten Brandmelders wurden die Freiwillige Feuerwehr Tettnang, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagabend gegen 21 Uhr in eine Asylbewerberunterkunft in der Langenargener Straße alarmiert. Wie sich vor Ort schnell herausstellte, hatte ein Bewohner versehentlich Essen auf dem Herd anbrennen lassen. Durch die dabei entstandene Rauchentwicklung löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Überlingen

Sachbeschädigungen durch Brandlegung

Unbekannte Täter entzündeten in der Nacht zum heutigen Dienstag kurz nach Mitternacht einen Gelben Sack in der Obertorstraße an der Einmündung der Unteren St.-Leonhardstraße. Das Feuer griff auf eine danebenstehende Restmülltonne über, ehe es von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Überlingen gelöscht werden konnte. Noch während des Einsatzes ging eine weitere Meldung über brennende Abfallbehälter in der Friedhofstraße ein. Möglicherweise die gleichen Täter legten auch hier Feuer, durch welches zwei Abfalltonnen und ein Altpapiercontainer zerstört wurden. Die Feuerwehr brachte auch diesen Brand schnell unter Kontrolle, eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand glücklicherweise nicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Urheber der Brände bislang nicht ermittelt werden. Das Polizeirevier Überlingen bittet daher um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Überlingen

Falsche Auffahrt genommen

Im Rahmen der Streife beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr einen 79-jährigen Pkw-Lenker dabei, wie er vom Kogenbach-Kreisel kommend trotz beidseitig aufgestellten Durchfahrtsverbotszeichen in der falschen Richtung auf die B 31n in Fahrtrichtung Stockach auffuhr. Da er aufgrund des Mittelteilers aus Beton zunächst nicht auf seine Fahrspur wechseln konnte, fuhr er auf der falschen Seite weiter. Zwei ordnungsgemäß entgegenkommende Sattelzüge und ein Pkw erkannten die gefährliche Situation glücklicherweise rechtzeitig und fuhren ihrerseits äußerst rechts, um eine Kollision zu vermeiden. Nach kurzer Hinterherfahrt des Streifenwagens mit Blaulicht und Martinshorn gelang es schließlich, den 79-Jährigen, der nach dem Ende des Betonteilers zwischenzeitlich auf seine Fahrspur gewechselt hatte, anzuhalten und zu kontrollieren. Gegen den Pkw-Lenker wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, er wird neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Überlingen-Nesselwangen

Geschwindigkeitsüberwachung

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen führten am Montagmittag in der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 31n in Fahrtrichtung Stockach bei Überlingen-Nesselwangen durch. Die Geschwindigkeit ist dort für Pkw auf 120 km/h, für Lkw auf 60 km/h beschränkt. Im Überwachungszeitraum wurden insgesamt 1340 Fahrzeuge gemessen, von denen 34 (2,54 %) zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei einem Pkw betrug 163 km/h.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell