POL-UL: (GP) Göppingen - Vier schwer verletzte Menschen nach Unfall

Zeugen und Ersthelfer verhindern Pkw-Brand

Ulm (ots)

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr Göppingen und Polizei wurden am Freitag kurz vor Mitternacht zu einem schweren Verkehrsunfall in die Willi-Bleicher-Straße gerufen. Eine 27 Jahre alte Mercedesfahrerin kam aufgrund unbekannter Ursache mit ihrem Pkw im lang gezogenen Kurvenbereich der Willi-Bleicher-Straße nach links von der Fahrbahn ab, streifte am Bordstein entlang und prallte auf einer Verkehrsinsel gegen einen Findling, bis sie schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Hierbei kollidierte ein 21 Jahre alter Fahrer eines Honda trotz Ausweichversuchen mit dem verunfallten Mercedes. Der Motorraum des Mercedes begann zu brennen, das beginnende Feuer konnte aber durch Zeugen und Ersthelfer schnell gelöscht werden. Die vier Insassen des Mercedes, neben der 27 Jahre alten Fahrerin befanden sich noch zwei 23 und 27 Jahre alte Frauen und ein 24 Jahre alter Mann im Fahrzeug, wurden durch den Unfall schwer verletzt und durch die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Insassen des Honda blieben unverletzt. Den Schaden an den beiden Autos, die durch Abschleppdienste geborgen werden mussten, schätzt die Verkehrspolizei Mühlhausen, die die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen hat, auf 35.000 Euro. Die Willi-Bleicher-Straße musste zur Unfallaufnahme und Reinigung durch eine Spezialfirma bis 02.30 Uhr gesperrt werden.

