Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Polizei zieht Klein-Lkw´s aus dem Verkehr

Bei Kontrollen auf der A8 stellte die Polizei am Donnerstag zahlreiche Verstöße fest.

Ulm (ots)

Den Schwerpunkt legte die Verkehrspolizei an einer Kontrollstelle bei Aichelberg auf Ladungssicherung und Überladung von Klein Lkw. Unterstützung erhielten sie bei den Kontrollen zwischen 7.30 und 12.30 Uhr von Beamten des Präsidiums Einsatz. Insgesamt kontrollierte die Polizei 43 Fahrzeuge. Sechs Klein Lkw wiesen technische Mängel auf. Fünf Fahrer mussten die Mängel beheben bevor sie weiterfahren durften. Bei einem litauischen Autotransporter fielen mehrere gravierende Mängel ins Auge. Die Polizisten fuhren mit dem Fahrzeuggespann zu einer technischen Prüfstelle. Ein Sachverständiger stellte insgesamt 28 erhebliche Mängel fest. Besonders fielen hier mangelhafte Bremsen, defekte Federungen und stark beschädigte Reifen auf. Der Sachverständige stufte das Gespann als verkehrsunsicher ein und zog es aus dem Verkehr. Der Fahrer muss nun nach einem Ersatzfahrzeug schauen. Darüber hinaus stellten die Beamten weitere Verstöße fest. Neun Lkw Fahrer hielten sich nicht an das Überholverbot. Zwei Fahrzeuglenker waren nicht angeschnallt und zwei Fahrer benutzten ihr Mobiltelefon. Insgesamt wurden über 2.500 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben. Das Ergebnis zeigt die Notwendigkeit der Kontrollen. Die Polizei wird sie deshalb fortsetzen.

