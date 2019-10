Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in LKW-Anhänger

Worms (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 09.10.2019, auf Donnerstag, 10.10.2019, stellt der Fahrer eines Sattelzuges seinen LKW im Bereich der Mainzer Straße, Höhe Gallborn, ab. Er selbst übernachtet in der Zugmaschine. Als er am Morgen seine Fahrt fortsetzen möchte, muss er feststelle, dass bisher unbekannte Täter den Anhänger aufgebrochen haben. Nach ersten Ermittlungen wurden vor allem Werkzeugartikel der Marke Bosch entwendet. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

