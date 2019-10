Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Pfiffligheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 10.10.2019, brechen zwischen 10:00 und 22:00 Uhr bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lutherbaumstraße ein. Durch das Aufhebeln von mehreren Türen verschaffen sich die Täter Zugang zum Tatobjekt. Aus diesem werden Bargeld in noch unbekannter Höhe, drei Uhren sowie diverser Schmuck entwendet. Zur Höhe des gesamten Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es wurde eine Spurensuche durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

